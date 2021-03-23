В НКР отвергли информацию о выводе войск Армении из Карабаха
Секретарь Совета безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики Виталий Баласанян заявил, что данные о выводе из НКР войск Армении являются недостоверными. Об этом сообщает радио Sputnik Армения.
РИА Новости передает, что информацию о выводе армянских войск из Карабаха подтвердили несколько каналов в Telegram. По данным агентства, в СМИ также появилась информация о том, что солдаты-срочники из Армении больше не будут обязаны нести службу в Карабахе.
По словам Баласаняна, призывники из Армении не служат в НКР, однако войска пополняются контрактными военнослужащими. Секретарь отметил, что данные о выводе войск "слишком далеки от реальности".
Баласанян отметил, что руководство непризнанной республики планирует создать собственную профессиональную армию. Он добавил, что в Карабахе достаточно людей, чтобы сформировать войска, однако армянские добровольцы могут пополнить армию НКР.
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