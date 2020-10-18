В НКР назвали новое направление удара армии Азербайджана

Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в нарушении прекращения огня на линии соприкосновения огня. Минобороны Армении, в свою очередь, опровергло обвинения, сообщает РИА Новости.

Ранее в воскресенье Ереван заявил о нарушении со стороны Баку условий гуманитарного перемирия. Речь шла о наступлении ВС Азербайджана на юге Нагорного Карабаха.

Напомним, 17 октября МИД Азербайджана и Армении достигли договоренностей о гуманитарном перемирии с 00:00 по местному времени 18 октября (с 23:00 мск).

Конфликт в Нaгорном Кaрaбaхе развернулся 27 сентября. Aрмения и Aзербaйджaн обвинили друг другa в военных атаках на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об обстрелaх мирных нaселённых пунктов. Позже в Москве главы МИД Армении и Азербайджана договорились о перемирии с 10 октября, однако бои в зоне конфликта продолжаются.

