В НКР назвали новое направление удара армии Азербайджана

Водохранилище на реке Аракс названо новым направлением удара ВС Азербайджана на южном направлении атаки границ непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом заявил советник президента НКР Давид Бабаян.

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Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в нарушении прекращения огня на линии соприкосновения огня. Минобороны Армении, в свою очередь, опровергло обвинения, сообщает РИА Новости.

Ранее в воскресенье Ереван заявил о нарушении со стороны Баку условий гуманитарного перемирия. Речь шла о наступлении ВС Азербайджана на юге Нагорного Карабаха.

Напомним, 17 октября МИД Азербайджана и Армении достигли договоренностей о гуманитарном перемирии с 00:00 по местному времени 18 октября (с 23:00 мск).

Конфликт в Нaгорном Кaрaбaхе развернулся 27 сентября. Aрмения и Aзербaйджaн обвинили друг другa в военных атаках на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об обстрелaх мирных нaселённых пунктов. Позже в Москве главы МИД Армении и Азербайджана договорились о перемирии с 10 октября, однако бои в зоне конфликта продолжаются.

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Фото: mil.am
ТЕГИ:Нагорный КарабахАрменияАзербайджан
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