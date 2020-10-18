В НКР назвали новое направление удара армии Азербайджана
Водохранилище на реке Аракс названо новым направлением удара ВС Азербайджана на южном направлении атаки границ непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом заявил советник президента НКР Давид Бабаян.
Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в нарушении прекращения огня на линии соприкосновения огня. Минобороны Армении, в свою очередь, опровергло обвинения, сообщает РИА Новости.
Ранее в воскресенье Ереван заявил о нарушении со стороны Баку условий гуманитарного перемирия. Речь шла о наступлении ВС Азербайджана на юге Нагорного Карабаха.
Напомним, 17 октября МИД Азербайджана и Армении достигли договоренностей о гуманитарном перемирии с 00:00 по местному времени 18 октября (с 23:00 мск).
Конфликт в Нaгорном Кaрaбaхе развернулся 27 сентября. Aрмения и Aзербaйджaн обвинили друг другa в военных атаках на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об обстрелaх мирных нaселённых пунктов. Позже в Москве главы МИД Армении и Азербайджана договорились о перемирии с 10 октября, однако бои в зоне конфликта продолжаются.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru