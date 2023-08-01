В Нигере назвали Россию серьёзным партнёром
Представитель Панафриканской партии Нигера Умару Абдурахамане заявил, что африканская страна видит в России серьёзного и надёжного партнёра, сообщает РИА Новости.
По его словам, Москва может заменить предыдущих партнёров для реализации с республикой взаимовыгодных проектов, связанных с разработкой урановых и нефтяных месторождений.
«У нас были некоторые старые партнёры до этого и обмен был не очень хорошим, поэтому Африка теперь должна работать с Россией, потому что Россия серьёзна, и Россия поможет нам делиться всем, что мы делаем вместе», – указал Абдурахамане.
Он добавил, что укрепление российско-африканских будет полезным не только народам Африки, но и народу России.
Ранее захватившие власть в Нигере военные объявили о приостановке поставок во Францию золота и урана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru