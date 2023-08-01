Франция и Италия объявили об организации эвакуации своих граждан из Нигера

«Принимая во внимание ситуацию в Ниамее, акты насилия против посольства Франции, закрытие воздушного пространства, лишающее французов возможности самостоятельно покинуть страну, Франция готовит эвакуацию соотечественников», — говорится в заявлении.

Кроме того, Париж готов эвакуировать граждан других европейских стран и планирует вывозить тех, кто пожелает покинуть Нигер.

Позже решение об эвакуации своих граждан приняла Италия. Как отметил глава МИД страны, вице-премьер Антонио Таяни, Рим предлагает итальянцам вылететь из Ниамея специальным рейсом.

«Посольство в Ниамее останется открытым и продолжит работать, а также способствовать посредническим усилиям», — сообщил Таяни в Twitter.

Ранее президент Нигера Мохамед Базум был свергнут в результате военного переворота. Мятежники закрыли границы страны, объявили общенациональный комендантский час, работу всех госучреждений приостановили, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Армия Нигера заявила о солидарности с мятежниками. Новым главой государства провозгласили генерала Абдурахмана Тчиани. Позже мятежники задержали четырех министров и лидера правящей партии Нигера.

