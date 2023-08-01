Франция и Италия объявили об организации эвакуации своих граждан из Нигера
Франция объявила об организации эвакуационного рейса из Нигера для своих граждан. Об этом сообщили в МИД страны.
«Принимая во внимание ситуацию в Ниамее, акты насилия против посольства Франции, закрытие воздушного пространства, лишающее французов возможности самостоятельно покинуть страну, Франция готовит эвакуацию соотечественников», — говорится в заявлении.
Кроме того, Париж готов эвакуировать граждан других европейских стран и планирует вывозить тех, кто пожелает покинуть Нигер.
Позже решение об эвакуации своих граждан приняла Италия. Как отметил глава МИД страны, вице-премьер Антонио Таяни, Рим предлагает итальянцам вылететь из Ниамея специальным рейсом.
«Посольство в Ниамее останется открытым и продолжит работать, а также способствовать посредническим усилиям», — сообщил Таяни в Twitter.
Ранее президент Нигера Мохамед Базум был свергнут в результате военного переворота. Мятежники закрыли границы страны, объявили общенациональный комендантский час, работу всех госучреждений приостановили, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Армия Нигера заявила о солидарности с мятежниками. Новым главой государства провозгласили генерала Абдурахмана Тчиани. Позже мятежники задержали четырех министров и лидера правящей партии Нигера.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Карелии задержали двух подозреваемых в убийстве шести человек
- «Мы восхищены»: Кремль наградит экипаж танка, остановившего колонну ВСУ
- Песков: Угроза ударов дронов в Москве очевидна и меры принимаются
- Известного российского баскетболиста Никиту Шабалкина избили в Химках
- Франция и Италия объявили об организации эвакуации своих граждан из Нигера
- Депутат Рады заявил, что министр обороны Украины станет новым послом в Лондоне
- Аксенов: Рисков для снабжения Крыма питьевой водой нет
- Яндекс запускает новый конкурс для этичных хакеров
- Baza: Педофил надругался над пятью девочками в детском лагере в Анапе
- Суд приговорил россиянина к 12 годам колонии за госизмену в пользу Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru