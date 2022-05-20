В Нидерландах у нескольких человек подозревают заражение оспой обезьян

Несколько человек в Нидерландах проверяют врачи на предмет заражения оспой обезьян. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

На текущей неделе в Европе были зарегистрированы более ста случаев заражения инфекцией.

Оспа обезьян характеризуется лихорадкой, сыпью на коже и общей интоксикацией организма.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия вооружена всем необходимым для борьбы с обезьяньей оспой.

