В Нидерландах начались слушания по делу сбитого над Донбассом Boeing-777
В Нидерландах в понедельник, 9 марта начинаются первые слушания по делу о сбитом Boeing-777 в Донбассе летом 2014 года, сообщает «Интерфакс».
На основании выводов международной Совместной следственной группы, в состав которой входят представители Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины, рассматривается версия, что малазийский Boeing-777, выполнявший рейс MH17, был сбит над Донбассом ЗРК «Бук», которая «принадлежала» 53-й зенитной ракетной бригаде российской армии.
В числе подозреваемых следователи называют россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.
Россия, которая не включена в международную Совместную следственную группу, отвергает обвинения. По результатам собственного расследования РФ, лайнер был сбит одной из старых модификаций ракет для «Буков», которые используется на Украине.
Ранее первый зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН усомнился в объективности результатов расследования крушения малазийского Boeing 777 рейса MH17. Он также отметил, что ССГ рассматривала только выгодные для себя материалы и назвал это попыткой любой ценой обвинить Россию в том, что она не совершала.
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