В НАТО заявили о невозможности военной победы России над Европой
Российские вооруженные силы не располагают ресурсами для военного разгрома Европы, заявил высокопоставленный представитель НАТО на закрытом брифинге в Брюсселе. Его слова, прозвучавшие в ответ на заявление президента Владимира Путина о готовности Москвы «дать отпор» в случае нападения Европы, приводят «Би-би-си» и Telegraf.ua.
Представитель альянса отметил, что государства НАТО «едины как никогда» в вопросе коллективной обороны и напомнил о применении статьи 5 Устава, гарантирующей взаимную защиту членов блока. По его оценке, в распоряжении России нет достаточного количества сил и возможностей, чтобы одержать военную победу над объединённой Европой.
Ранее Владимир Путин заявлял, что Москва не стремится к войне с Европой, однако готова к ответным действиям, если европейские страны ее начнут.
Он также подчеркнул, что в случае прямого столкновения ситуация может быстро обостриться до такой степени, что «будет не с кем договариваться», и обвинил европейские государства в создании препятствий для мирного урегулирования конфликта на Украине, над которым, по его словам, работает администрация президента США Дональда Трампа, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В НАТО заявили о невозможности военной победы России над Европой
- Российская молодежь живет в постоянном стрессе
- В НАТО подтвердили отсутствие единства по вопросу вступления Украины
- Пошел шестой час встречи Путина с Уиткоффом
- Драку между блогером и директором Киркорова объяснили недопониманием
- Музыкант связал противоречивые заявления артистов об СВО со «звездной болезнью»
- Новая «вакцина против старения» вызвала сомнения в безопасности
- Скрытая безработица в РФ может вырасти до 5 миллионов человек в 2026 году
- Штрафы за курение вейпов в офисах могут ввести с 2027 года
- Набиуллина назвала ключевые факторы адаптации экономики к санкциям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru