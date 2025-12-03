В НАТО заявили о невозможности военной победы России над Европой

Российские вооруженные силы не располагают ресурсами для военного разгрома Европы, заявил высокопоставленный представитель НАТО на закрытом брифинге в Брюсселе. Его слова, прозвучавшие в ответ на заявление президента Владимира Путина о готовности Москвы «дать отпор» в случае нападения Европы, приводят «Би-би-си» и Telegraf.ua.

Представитель альянса отметил, что государства НАТО «едины как никогда» в вопросе коллективной обороны и напомнил о применении статьи 5 Устава, гарантирующей взаимную защиту членов блока. По его оценке, в распоряжении России нет достаточного количества сил и возможностей, чтобы одержать военную победу над объединённой Европой.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Москва не стремится к войне с Европой, однако готова к ответным действиям, если европейские страны ее начнут.

Он также подчеркнул, что в случае прямого столкновения ситуация может быстро обостриться до такой степени, что «будет не с кем договариваться», и обвинил европейские государства в создании препятствий для мирного урегулирования конфликта на Украине, над которым, по его словам, работает администрация президента США Дональда Трампа, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
