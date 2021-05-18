В НАТО заявили о готовности к диалогу с Россией

НАТО сохраняет готовность к диалогу с Россией в рамках совета Россия – НАТО. Об этом заявил глава Военного комитета альянса Стюарт Пич в ходе открытия заседания в Брюсселе.

Он отметил, что в НАТО сожалеют, что Россия не отвечает положительно на предложения о проведении Совета Россия – НАТО.