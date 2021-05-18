В НАТО заявили о готовности к диалогу с Россией
НАТО сохраняет готовность к диалогу с Россией в рамках совета Россия – НАТО. Об этом заявил глава Военного комитета альянса Стюарт Пич в ходе открытия заседания в Брюсселе.
Он отметил, что в НАТО сожалеют, что Россия не отвечает положительно на предложения о проведении Совета Россия – НАТО.
Глава Военного комитета подчеркнул, что альянс рассчитывает на конструктивные отношения с Россией.
Пич также напомнил слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который в марте предлагал восстановить контакты по линии военных, пишет ФАН.
Сегодня военный комитет НАТО проводит заседания на уровне начальников штабов, главной темой для обсуждения станет стратегия развития альянса до 2030 года, а также военное планирование.
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