В НАТО заявили, что Украина в ближайшее время не вступит в альянс

Украина в ближайшее время не вступит в НАТО, считает заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ. Об этом он заявил в интервью телеканалу France24.

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«Никто не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО. Украине нужно многое реформировать внутри страны», — подчеркнул Джоанэ.

По словам замгенсека, для вступления страны в Североатлантический альянс также необходим консенсус, которого в НАТО пока нет.

Джоанэ указал, что организация поддерживает Киев, однако не намерена принимать участия в военных действиях в стране.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаНАТО
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