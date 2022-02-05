В НАТО заявили, что Украина в ближайшее время не вступит в альянс
Украина в ближайшее время не вступит в НАТО, считает заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ. Об этом он заявил в интервью телеканалу France24.
«Никто не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО. Украине нужно многое реформировать внутри страны», — подчеркнул Джоанэ.
По словам замгенсека, для вступления страны в Североатлантический альянс также необходим консенсус, которого в НАТО пока нет.
Джоанэ указал, что организация поддерживает Киев, однако не намерена принимать участия в военных действиях в стране.
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