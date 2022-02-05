В НАТО заявили, что Украина в ближайшее время не вступит в альянс

«Никто не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО. Украине нужно многое реформировать внутри страны», — подчеркнул Джоанэ.

По словам замгенсека, для вступления страны в Североатлантический альянс также необходим консенсус, которого в НАТО пока нет.

Джоанэ указал, что организация поддерживает Киев, однако не намерена принимать участия в военных действиях в стране.

