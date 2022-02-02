Парламент Крыма: Вступление Украины в НАТО может привести к войне

Вступление Украины в НАТО может привести к тому, что мир окажется на грани войны. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Он подчеркнул, что если Киев присоединится к альянсу, то его «фантомные боли» по «возвращению» Крыма с помощью боевых действий станут международной проблемой.

Политик добавил, что Украина не хочет выходить из Минских соглашений для того, чтобы продолжать оказывать санкционное давление на Россию. При этом он напомнил, что Киев отказывается от их выполнения, отметив, что из-за украинского режима «весь мир как будто взят в заложники».