В НАТО заявили, что у России нет планов нападения на страны альянса

Признаков того, что Россия планирует вторжение в какое-либо из государств НАТО, нет. Об этом заявил глава Военного комитета альянса голландский адмирал Роб Бауэр, пишет The Baltic Times.

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«Нет никаких признаков того, что Россия планирует напасть на... страну-члена НАТО. Я не думаю, что существует прямая угроза», — отметил адмирал.

Вместе с тем Бауэр указал, что у Москвы якобы есть амбиции вне Украины. В связи с этим Североатлантический альянс должен быть в целом «более подготовлен».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не собирается воевать с НАТО.

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ФОТО: РИА Новости
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