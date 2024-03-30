В НАТО заявили, что у России нет планов нападения на страны альянса

«Нет никаких признаков того, что Россия планирует напасть на... страну-члена НАТО. Я не думаю, что существует прямая угроза», — отметил адмирал.

Вместе с тем Бауэр указал, что у Москвы якобы есть амбиции вне Украины. В связи с этим Североатлантический альянс должен быть в целом «более подготовлен».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не собирается воевать с НАТО.

