Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО
28 марта 202403:31
Россия не собирается воевать с Североатлантическим альянсом, сообщил российский президент Владимир Путин.
По его словам, это просто бред. При этом глава государства указал на разницу в военных расходах, которая велика. По словам Путина, в 2022 году США истратили на военные расходы 811 миллиардов долларов, а Россия - 72 миллиарда. «Мы что, при этом соотношении собираемся воевать с НАТО что ли? Ну это просто бред», — указал президент.
Ранее в НАТО заявили о готовности к потенциальной войне с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru