Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО

По его словам, это просто бред. При этом глава государства указал на разницу в военных расходах, которая велика. По словам Путина, в 2022 году США истратили на военные расходы 811 миллиардов долларов, а Россия - 72 миллиарда. «Мы что, при этом соотношении собираемся воевать с НАТО что ли? Ну это просто бред», — указал президент.

Ранее в НАТО заявили о готовности к потенциальной войне с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

