В НАТО заявили, что Швеция выполнила все условия для вступления в альянс
Швеция выполнила все условия, чтобы стать членом Североатлантического альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщило агентство ТАСС.
По его словам, препятствий для присоединения Швеции к НАТО остаться не должно. Генсек альянса подчеркнул, что НАТО тесно контактирует с Турции, добиваясь, чтобы та ускорила ратификацию протокола о присоединении к альянсу Стокгольма.
Ранее флаг НАТО подняли над Генштабом Сил обороны Финляндии. В Минобороны страны заявили, что членство Финляндии делает альянс сильнее, а Хельсинки безопаснее. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru