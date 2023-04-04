В НАТО заявили, что Швеция выполнила все условия для вступления в альянс

По его словам, препятствий для присоединения Швеции к НАТО остаться не должно. Генсек альянса подчеркнул, что НАТО тесно контактирует с Турции, добиваясь, чтобы та ускорила ратификацию протокола о присоединении к альянсу Стокгольма.

Ранее флаг НАТО подняли над Генштабом Сил обороны Финляндии. В Минобороны страны заявили, что членство Финляндии делает альянс сильнее, а Хельсинки безопаснее. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

