В НАТО заявили, что Швеция выполнила все условия для вступления в альянс

Швеция выполнила все условия, чтобы стать членом Североатлантического альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщило агентство ТАСС.

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По его словам, препятствий для присоединения Швеции к НАТО остаться не должно. Генсек альянса подчеркнул, что НАТО тесно контактирует с Турции, добиваясь, чтобы та ускорила ратификацию протокола о присоединении к альянсу Стокгольма.

Ранее флаг НАТО подняли над Генштабом Сил обороны Финляндии. В Минобороны страны заявили, что членство Финляндии делает альянс сильнее, а Хельсинки безопаснее. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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