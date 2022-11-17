В НАТО заявили, что не ждут зимой масштабных операций от ВСУ
В Североатлантическом альянсе не ожидают, что наступающая зима позволит Украине проводить «масштабные операции» на земле. Об этом заявил заместитель генсека организации Мирча Джоанэ на форуме.
«Мы ожидаем, что Украина продолжит возвращать свои территории, но мы не ожидаем больших успехов в ближайшие несколько месяцев», - приводит РИА Новости слова Джоанэ.
Он отметил, что весной можно будет увидеть «более динамичную ситуацию на земле».
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что переломный момент в спецоперации наступит после того, как США перестанут рассматривать Украину, как рычаг воздействия на Россию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru