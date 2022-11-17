В НАТО заявили, что не ждут зимой масштабных операций от ВСУ

«Мы ожидаем, что Украина продолжит возвращать свои территории, но мы не ожидаем больших успехов в ближайшие несколько месяцев», - приводит РИА Новости слова Джоанэ.

Он отметил, что весной можно будет увидеть «более динамичную ситуацию на земле».

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что переломный момент в спецоперации наступит после того, как США перестанут рассматривать Украину, как рычаг воздействия на Россию.

