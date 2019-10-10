В НАТО усомнились в способности Украины стать достойной альянса

В документе подчеркивается, что 2019 и 2020 годы станут важнейшими в продвижении реформы системы обороны и безопасности Украины. Вместе с тем авторы доклада рекомендуют напоминать Киеву о том, что членство в альянсе будет возможно после достижения всех критериев.

Ранее в руководстве НАТО заявили, что приняли к сведению факт подписания украинской стороной так называемой формулы Штайнмайера, в рамках которой Донбассу должны предоставить особый статус в составе Украины, сообщает РИА ФАН.

Как отмечает Ura.ru, о невозможности скорого вступления Украины в НАТО недавно высказалась бывший госсекретарь США Кондолиза Райс.

