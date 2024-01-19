В НАТО призвали готовиться к конфликту с Россией в ближайшие 20 лет
Населению следует готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет, считает глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. Об этом пишет The Telegraph.
«Мы должны понимать, что наше мирное существование не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы должны подготовиться к конфликту с Россией», — указал представитель блока.
По словам Бауэра, нужно «быть готовыми по всему» и создать систему, позволяющую обучить больше людей на случай противостояния. Глава военного комитета Североатлантического альянса похвалил Швецию, обратившуюся к гражданам с призывом готовиться к конфликту перед официальным вступлением страны в НАТО. Бауэр указал, что «не все будет хорошо в ближайшие 20 лет», пишет RT.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что у Европы остается три-пять лет на подготовку к конфликту с Россией, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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