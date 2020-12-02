В НАТО пожаловались на «агрессивную политику» России

Россия продолжает «напористую политику и агрессивные действия», сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет НАТО.

Как следует из документа, это препятствует конструктивному диалогу. отмечается, что «Россия регулярно ведет запугивающие военные операции в непосредственной близости от границ НАТО». Также в отчете сообщается об «агрессии Москвы» против Украины и Грузии.

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах продолжить наращивать военное присутствие в Черном море.

27 ноября сообщалось, что руководство украинского «Нафтогаза» испугалось добывать газ на шельфе Черного моря из-за близости базы российского флота. По словам главы компании Андрея Коболева, Черноморский флот РФ активно мешал компании работать на шельфе, а потому надо найти способ минимизировать воздействие этого фактора, так как международные компании не пойдут работать в этот регион без решения этой проблемы.

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ФОТО: Алексей Витвицкий//РИА Новости
ТЕГИ:РоссияНАТО
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