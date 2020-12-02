В НАТО пожаловались на «агрессивную политику» России
Россия продолжает «напористую политику и агрессивные действия», сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет НАТО.
Как следует из документа, это препятствует конструктивному диалогу. отмечается, что «Россия регулярно ведет запугивающие военные операции в непосредственной близости от границ НАТО». Также в отчете сообщается об «агрессии Москвы» против Украины и Грузии.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах продолжить наращивать военное присутствие в Черном море.
27 ноября сообщалось, что руководство украинского «Нафтогаза» испугалось добывать газ на шельфе Черного моря из-за близости базы российского флота. По словам главы компании Андрея Коболева, Черноморский флот РФ активно мешал компании работать на шельфе, а потому надо найти способ минимизировать воздействие этого фактора, так как международные компании не пойдут работать в этот регион без решения этой проблемы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+26 402 / сут.
Умерли
40 464+569 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+24 763 / сут.
- Врач прокомментировал опасность ночных часов для больных коронавирусом
- Вуди Аллен захотел снять кино в России
- В НАТО пожаловались на «агрессивную политику» России
- ABC news: Трамп собрал 170 миллионов долларов пожертвований
- Компания-производитель одежды для российских космонавтов закрывается
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru