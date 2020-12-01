Помпео: Турция подрывает единство НАТО

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Турцию в подрыве единства НАТО. Об этом сообщает агентство АМНА со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, Помпео в ходе видеоконференции глав МИД стран Североатлантического альянса указал на «провокационные действия» Анкары в восточной части Средиземноморья, Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе. По словам госсекретаря, Турция выступает против принципов и функционирования НАТО.

Кроме того, Помпео заявил, что механизм деэскалации турецко-греческих отношений не работает по вине Анкары и нуждается в перезапуске.

Отношения Турции и Греции обострились на фоне исследований турецкой стороны в Восточном Средиземноморье, который греческие власти считают своей исключительной экономической зоной. Неоднократно Анкара предлагала разрешить спор о территориях, однако стороны так и не договорились о переговорах.

