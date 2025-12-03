В НАТО подтвердили отсутствие единства по вопросу вступления Украины
В НАТО по-прежнему нет согласия, необходимого для приглашения Украины к членству. Об этом, как сообщает Reuters, заявил генсек альянса Марк Рютте, напомнив, что разногласия среди союзников сохраняются на фоне продолжающегося конфликта между Киевом и Москвой.
Рютте, как и его предшественник Йенс Столтенберг, неоднократно указывал на отсутствие единой позиции относительно ускоренного вступления Украины, несмотря на поданную Киевом заявку. Наиболее жесткую линию занимает Венгрия, отмечает RT.
Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что вступление Украины может привести к прямому столкновению НАТО с Россией и пообещал воспользоваться правом вето. Он также предложил рассмотреть идею возвращения Украине роли «буферного государства» между блоком и Россией.
Москва, в свою очередь, называет отказ Украины от вступления в НАТО одним из ключевых условий урегулирования. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что принятие Киева в альянс, по оценке России, резко повысит уровень военных угроз для страны, передает «Радиоточка НСН».
