В НАТО подтвердили отсутствие единства по вопросу вступления Украины

В НАТО по-прежнему нет согласия, необходимого для приглашения Украины к членству. Об этом, как сообщает Reuters, заявил генсек альянса Марк Рютте, напомнив, что разногласия среди союзников сохраняются на фоне продолжающегося конфликта между Киевом и Москвой.

Рютте, как и его предшественник Йенс Столтенберг, неоднократно указывал на отсутствие единой позиции относительно ускоренного вступления Украины, несмотря на поданную Киевом заявку. Наиболее жесткую линию занимает Венгрия, отмечает RT.

Генерал НАТО: Окончание конфликта на Украине пока не предвидится

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что вступление Украины может привести к прямому столкновению НАТО с Россией и пообещал воспользоваться правом вето. Он также предложил рассмотреть идею возвращения Украине роли «буферного государства» между блоком и Россией.

Москва, в свою очередь, называет отказ Украины от вступления в НАТО одним из ключевых условий урегулирования. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что принятие Киева в альянс, по оценке России, резко повысит уровень военных угроз для страны, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияНАТОМарк Рютте

Горячие новости

Все новости

партнеры