Генерал НАТО: Окончание конфликта на Украине пока не предвидится
2 декабря 202510:51
Украинский конфликт не закончится в ближайшем будущем, считает генерал-майор бундесвера и замкомандующего миссией НАТО по военной помощи Киеву в Висбадене Майк Келлер.
«Окончание конфликта пока не предвидится», — заявил военный в интервью Die Welt.
Ранее президент США Дональд Трамп высказал мнение, что мирное соглашение по урегулированию на Украине может быть заключено вскоре, напоминает РЕН ТВ.
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
