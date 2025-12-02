Генерал НАТО: Окончание конфликта на Украине пока не предвидится

Украинский конфликт не закончится в ближайшем будущем, считает генерал-майор бундесвера и замкомандующего миссией НАТО по военной помощи Киеву в Висбадене Майк Келлер.

Рютте допустил завершение конфликта на Украине до конца года

«Окончание конфликта пока не предвидится», — заявил военный в интервью Die Welt.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал мнение, что мирное соглашение по урегулированию на Украине может быть заключено вскоре, напоминает РЕН ТВ.

