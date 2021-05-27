В НАТО поддержали разработку новых санкций ЕС против Белоруссии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом неформальной встречи глав Минобороны стран ЕС заявил, что приветствует работу над санкциями Евросоюза в отношении Белоруссии из-за инцидента с самолетом компании Ryanair.

«Это четкое послание, которое свидетельствуют о том, что есть серьезные последствия, когда гражданский лайнер принуждают к посадке», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Следовавший из Афин в Вильнюс лайнер Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе на борту. Взрывного устройства в самолете не обнаружили. После посадки воздушного судна были задержаны сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его спутница, россиянка София Сапега.

Во вторник саммит ЕС принял решение запретить полеты самолетов Белоруссии в воздушном пространстве союза, а также ввести дополнительные экономические санкции в отношении республики. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, новый пакет санкций почти готов и будет утвержден в ближайшее время.

