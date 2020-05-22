В НАТО озвучили условие возвращения США к Договору по открытому небу
Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возвращение США к Договору по открытому небу при «полном соблюдении договора» со стороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, среди условий снятие Россией ограничений на полеты разведки над Калининградской областью и около границы с Грузией. По словам Столтенберга, в настоящее время Россия избирательно подходит к выполнению договора.
О выходе США из Договора по открытому небу стало известно накануне. Соотвествующее заявление сделал президент страны Дональд Трамп.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году 23 государствами, входящими в ОБСЕ. Он позволяет странам периодически совершать облет территории друг друга для наблюдения за военной активностью.
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