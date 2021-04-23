В НАТО ответили на заявление Шойгу о завершении учений в Крыму

НАТО считает любые шаги по деэскалации со стороны России на украинской границе важными и давно назревшими, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя организации.

Госдеп США оценил передислокацию российских войск

Так альянс отреагировал на заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу об окончании учений в Крыму. «Мы приняли к сведению заявление министра обороны России Сергея Шойгу. Любые шаги по деэскалации со стороны России были бы важны и давно назрели»,— сказали в НАТО. Там отметили, что «сохранят бдительность».

Ранее Госдепартамент США прокомментировал заявление России об отводе войск после учений на границе с Украиной; в ведомстве отметили, что ждут «конкретных дел». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя госдепа Неда Прайса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ШойгуВоенные УченияНАТО
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