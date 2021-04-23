Госдеп США оценил передислокацию российских войск

Госдепартамент США прокомментировал заявление России об отводе войск после учений на границе с Украиной; в ведомстве отметили, что ждут "конкретных дел". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя госдепа Неда Прайса.

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Прайс заявил на пресс-конференции, что в США услышали российские слова, однако намерены ждать конкретных действий. По словам Прайса, в госдепартаменте внимательно "наблюдают за ситуацией" на границе с Украиной.

Прайс уточнил, что позиция США остается неизменной. В руководстве страны уверены, что РФ должна воздерживаться от эскалации конфликта.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее в четверг отдал приказ вернуть войска, задействованные в масштабных учениях на границе с Украиной, в места постоянной дислокации до 1 мая.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Война В ДонбассеСергей ШойгуГосдеп США
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