Госдеп США оценил передислокацию российских войск
Госдепартамент США прокомментировал заявление России об отводе войск после учений на границе с Украиной; в ведомстве отметили, что ждут "конкретных дел". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя госдепа Неда Прайса.
Прайс заявил на пресс-конференции, что в США услышали российские слова, однако намерены ждать конкретных действий. По словам Прайса, в госдепартаменте внимательно "наблюдают за ситуацией" на границе с Украиной.
Прайс уточнил, что позиция США остается неизменной. В руководстве страны уверены, что РФ должна воздерживаться от эскалации конфликта.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее в четверг отдал приказ вернуть войска, задействованные в масштабных учениях на границе с Украиной, в места постоянной дислокации до 1 мая.
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