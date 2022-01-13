Президент Эстонии выступил за расширение НАТО

Президент Эстонии Алар Карис выступил за расширение военного альянса в нынешних условиях напряженности. Об этом сообщает РИА Новости.

Карис, в частности, заявил, что положительно смотрит на вступление НАТО Швеции и Финляндии.

Также политик отметил, что прибалтийские страны вступили в НАТО демократическим независимым выбором.

Ранее Россия выступила с предложениями по гарантиям безопасности. Среди предложений, в частности, Россия призвала остановить расширение НАТО на восток.





