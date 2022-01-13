Президент Эстонии выступил за расширение НАТО
Президент Эстонии Алар Карис выступил за расширение военного альянса в нынешних условиях напряженности. Об этом сообщает РИА Новости.
Карис, в частности, заявил, что положительно смотрит на вступление НАТО Швеции и Финляндии.
Также политик отметил, что прибалтийские страны вступили в НАТО демократическим независимым выбором.
Ранее Россия выступила с предложениями по гарантиям безопасности. Среди предложений, в частности, Россия призвала остановить расширение НАТО на восток.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru