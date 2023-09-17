В НАТО не увидели политических условий для завершения конфликта на Украине

Североатлантический альянс считает, что политические условия для окончания конфликта на Украине еще не созданы. Такое заявление в беседе с агентством Agerpres сделал заместитель генерального секретаря блока Мирча Джоанэ.

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Представитель НАТО полагает, что основой мира является план из десяти пунктов, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским. Джоанэ напомнил, что инициативу поддержали многие страны.

Он подчеркнул, что Киев должен принимать активное участие в будущих переговорах об окончании конфликта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину отметил, что Запад управляет конфликтом на Украине путем поставок вооружений Киеву, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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