В НАТО назвали условие для переговоров с РФ

В НАТО заявили, что готовы к переговорам с Россией при условии возможности расширения альянса. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующее заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, переговоры невозможны при наличии компромиссов о выборе различными странами своего пути.

Так Столтенберг ответил на вопрос, готов ли альянс гарантировать, что Украина не вступит в НАТО, для начала переговоров с РФ.

В МИД РФ в пятницу заявили, что если Европа «втянет» Украину в НАТО, то спровоцирует серьезный конфликт в Европе.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:НАТОЙенс Столтенберг
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