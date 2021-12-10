В НАТО назвали условие для переговоров с РФ
В НАТО заявили, что готовы к переговорам с Россией при условии возможности расширения альянса. Об этом сообщает «Интерфакс».
Соответствующее заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, переговоры невозможны при наличии компромиссов о выборе различными странами своего пути.
Так Столтенберг ответил на вопрос, готов ли альянс гарантировать, что Украина не вступит в НАТО, для начала переговоров с РФ.
В МИД РФ в пятницу заявили, что если Европа «втянет» Украину в НАТО, то спровоцирует серьезный конфликт в Европе.
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