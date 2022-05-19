В НАТО намерены поддерживать Украину «столько, сколько необходимо»

Председатель Военного комитета альянса Роб Бауэр по итогам заседания начальников Генштабов стран НАТО заявил, что союз будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что страны НАТО не могут прийти к компромиссу относительно масштабов расширения военного присутствия альянса в Восточной Европе на фоне спецоперации России на Украине.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».





