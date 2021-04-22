В НАТО анонсировали дату саммита

Саммит НАТО пройдет 14 июня в Брюсселе, сообщил генсекретарь организации Йенс Столтенберг.

Как отмечает Столтенберг, во время заседания члены НАТО обсудят текущие вопросы по деятельности альянса, а также актуальную повестку до 2030 года. Среди них он отметил угрозу терроризма, климатические изменения, новые технологии, агрессию России и рост Китая.

СМИ: Чехия просит страны НАТО выслать часть дипломатов РФ из солидарности

Ранее сообщалось, что Чехия просит страны НАТО в солидарность выслать часть российских дипломатов. В МИД Чехии заявили, что готовы выслать 60 сотрудников российского посольства в Праге. По информации чешских спецслужб, Россия причастна к взрыву на оружейном складе во Врбетице.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:БрюссельНАТО
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