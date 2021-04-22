В НАТО анонсировали дату саммита

Саммит НАТО пройдет 14 июня в Брюсселе, сообщил генсекретарь организации Йенс Столтенберг.

Как отмечает Столтенберг, во время заседания члены НАТО обсудят текущие вопросы по деятельности альянса, а также актуальную повестку до 2030 года. Среди них он отметил угрозу терроризма, климатические изменения, новые технологии, агрессию России и рост Китая.