СМИ: Чехия просит страны НАТО выслать часть дипломатов РФ из солидарности

Чехия намерена добиваться ограниченной высылки российских дипломатов из стран, входящих в НАТО в знак солидарности с Прагой в ее конфликте с Москвой. Вопрос будет поднят на заседании Североатлантического совета на уровне послов, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Чехия уже проводит соответствующую работу в ходе двусторонних консультаций. По данным инсайда, Прага расценивает как «диспропорциональные» действия России, которые она предприняла в ответ на обвинения в якобы её причастности к взрыву склада боеприпасов во Врбетице и высылку дипломатов и на этом основании.

В начале этой недели тема поднималась на видеоконференции глав внешнеполитических ведомств Евросоюза. Однако глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил по итогам дискуссии, что Прага не просила челнов объединения присоединиться к высылке российских дипломатов.

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Такой шаг ЕС и НАТО ранее сделали в 2018 году в ответ на обвинения Великобритании в адрес России в отравлении экс-сотрудника ГРУ, осуждённого ранее за шпионаж, Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Подозреваемых Лондоном в покушении на жизнь Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова в Чехии связывают также со взрывом на территории склада боеприпасов в деревне Врбетице 16 октября 2014 года, в результате которого погибли два человека.

17 апреля Прага объявила персонами нон грата 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва приняла решение выслать 20 сотрудников диппредставительства Чехии.

Как только что стало известно, саммит НАТО пройдёт 14 июня в Брюсселе, передаёт RT. Дату озвучил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

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