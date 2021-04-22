СМИ: Чехия просит страны НАТО выслать часть дипломатов РФ из солидарности

Чехия намерена добиваться ограниченной высылки российских дипломатов из стран, входящих в НАТО в знак солидарности с Прагой в ее конфликте с Москвой. Вопрос будет поднят на заседании Североатлантического совета на уровне послов, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Чехия уже проводит соответствующую работу в ходе двусторонних консультаций. По данным инсайда, Прага расценивает как «диспропорциональные» действия России, которые она предприняла в ответ на обвинения в якобы её причастности к взрыву склада боеприпасов во Врбетице и высылку дипломатов и на этом основании.

В начале этой недели тема поднималась на видеоконференции глав внешнеполитических ведомств Евросоюза. Однако глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил по итогам дискуссии, что Прага не просила челнов объединения присоединиться к высылке российских дипломатов.