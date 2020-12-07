В Нагорный Карабах за сутки вернулись 778 беженцев
За минувшие сутки в Нагорный Карабах с армянской территории вернулись 778 беженцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Отмечается, что беженцы были доставлены домой в автобусах в сопровождении российских миротворцев. Общее число вернувшихся на Нагорный Карабах людей составило более 34,5 тысяч.
Перемирие в зоне армяно-азербайджанского конфликта установилось с 10 ноября после трёхстороннего заявления о прекращении боевых действий Баку, Еревана и Москвы, выполнившей роль посредника. Армения обязалась передать Азербайджану три района в Нагоном Карабахе. Россия ввела в регион военных миротворцев.
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