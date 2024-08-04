В Мьянме призвали Россию помочь в борьбе с терроризмом
Председатель крупнейшей партии Мьянмы «Союзная партия солидарности и развития» (USDP) Кхин Йи призвал Россию признать вооруженный конфликт в стране проявлением терроризма и присоединиться к борьбе с ним. Об этом сообщают РИА Новости.
Политик считает, что события в Мьянме следует воспринимать «не как внутренние политические разборки, а как терроризм». Он подчеркнул, что правительство страны занимается вопросами обеспечения безопасности на национальном уровне, при этом они в последнее время переходят в региональные и даже в глобальные.
По словам Кхин Йи, партия USDP будет стремиться к тесному сотрудничеству в вопросах антитеррористических мер с партией «Единая Россия».
Вооруженный конфликт в Мьянме обострился в 2021 году. Он заключается в противостоянии между центральным правительством и рядом вооруженных формирований национальных меньшинств. Усиление конфликта случилось на фоне обвинений представителей правительства со стороны военных в фальсификации выборов, которые состоялись в ноябре 2020 года.
31 июля 2024 года Совет национальной обороны и безопасности Мьянмы принял решение о продлении на полгода режима чрезвычайного положения, объявленного в 2021 году.
Ранее премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что страна активно сотрудничает с Россией в области безопасности, и РФ помогает армии республики поддерживать современный уровень оснащения и подготовки, передают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru