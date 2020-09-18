В МВД Украины призвали Лукашенко «поискать бревно в своем глазу»
Глава украинского МВД Арсен Аваков призвал белорусского президента Александра Лукашенко «поискать бревно в своем глазу» в ответ на его заявление об усилении границы с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Лукашенко объявил о закрытии границы с Польшей и Литвой и об усилении границы с Украиной, назвав это вынужденным решением.
Аваков назвал белорусов друзьями Украины и призвал Лукашенко не манипулировать, обвиняя соседние страны. «Поищите бревно в своем глазу», - цитирует Авакова агентство.
По словам Авакова, Украина не собирается вмешиваться во внутренние дела другого государства. Он отметил, что Украина желает "только мира и процветания Белоруссии".
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