В Мозамбике скончался российский посол Александр Суриков
12 мая 202414:44
Скончался посол Российской Федерации в Мозамбике Александр Суриков, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.
Глава диппредставительства умер в столице африканской страны Мапуту. По предварительным данным, причиной стал инсульт.
Отмечается, что МИД разместит официальный некролог в ближайшее время. Информации о месте и времени прощания с дипломатом пока не поступало.
В октябре 2023 года ушел из жизни руководитель департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец. Дипломату был 61 год, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru