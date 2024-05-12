В Мозамбике скончался российский посол Александр Суриков

Скончался посол Российской Федерации в Мозамбике Александр Суриков, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

Умер экс-замглавы МИД, бывший посол в Японии Александр Лосюков

Глава диппредставительства умер в столице африканской страны Мапуту. По предварительным данным, причиной стал инсульт.

Отмечается, что МИД разместит официальный некролог в ближайшее время. Информации о месте и времени прощания с дипломатом пока не поступало.

В октябре 2023 года ушел из жизни руководитель департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец. Дипломату был 61 год, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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