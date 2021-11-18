Умер экс-замглавы МИД, бывший посол в Японии Александр Лосюков

Бывший заместитель министра иностранных дел России, экс-посол РФ в Японии Александр Лосюков умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщает посольство России в Японии.

«Мы получили трагическую весть... На 79-м году жизни после тяжёлой болезни скончался чрезвычайный и полномочный посол в отставке Александр Прохорович Лосюков», — отмечается в сообщении в аккаунте внешнеполитического ведомства в Twitter.

Лосюков работал в МИД с 1968 года. В 1992 году дипломат возглавлял управление департамента Азиатско-Тихоокеанского региона, был послом РФ в Новой Зеландии, по совместительству — в Западном Самоа, королевстве Тонга и на Островах Кука. В 1993 году Лосюков стал послом в Австралийском Союзе и по совместительству в Республике Фиджи, в 1995 года — в республиках Вануату и Науру.

Дипломат в 1997-1999 годах возглавлял 2-й департамент Азии МИД, в 1999-2000-м занимал пост генерального секретаря внешнеполитического ведомства. Затем Лосюков стал заместителем министра иностранных дел и до 2004 года курировал вопросы отношений РФ со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2004-2006 годы дипломат работал послом России в Японии, а после возращения вновь стал замглавы МИД.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:СмертьДипломатыМИД РФ
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