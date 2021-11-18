Умер экс-замглавы МИД, бывший посол в Японии Александр Лосюков

Бывший заместитель министра иностранных дел России, экс-посол РФ в Японии Александр Лосюков умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщает посольство России в Японии.

«Мы получили трагическую весть... На 79-м году жизни после тяжёлой болезни скончался чрезвычайный и полномочный посол в отставке Александр Прохорович Лосюков», — отмечается в сообщении в аккаунте внешнеполитического ведомства в Twitter.