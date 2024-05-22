В Москву с официальным визитом прибыл король Бахрейна
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прибыл в Россию с официальным визитом. Как сообщает ТАСС, самолёт монарха приземлился в одном из столичных аэропортов.
По информации Кремля, переговоры президента РФ Владимира Путина и короля Бахрейна пройдут 23 мая. На них планируется обсудить перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.
«По итогам встречи планируется подписание документов», - говорится в сообщении.
Ранее Путин провел телефонные переговоры с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru