В Москву с официальным визитом прибыл король Бахрейна

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прибыл в Россию с официальным визитом. Как сообщает ТАСС, самолёт монарха приземлился в одном из столичных аэропортов.

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По информации Кремля, переговоры президента РФ Владимира Путина и короля Бахрейна пройдут 23 мая. На них планируется обсудить перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.

«По итогам встречи планируется подписание документов», - говорится в сообщении.

Ранее Путин провел телефонные переговоры с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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