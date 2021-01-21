Первый генпрокурор обвинил действующего в уклонении от дела Навального

В то же время Степанков обратил внимание, что ни МВД, ни ФСБ, ни прокуратура не желают признавать Навального жертвой отравления.

«Что удивительно, разные формулировки по ситуации с отравлением звучали из уст представителей МИД, вплоть до министра. Однако ни глава МВД, ни генпрокурор никогда не давали оценок законности действий по факту причинения вреда здоровью Навальному. Сейчас генпрокурор снова уклонился от оценки этих обстоятельств», - считает собеседник НСН.

Первый генпрокурор России также оценил арест оппозиционера вскоре после возвращения в Россию. «Навальный по крайне сомнительному решению будет какое-то время находиться под арестом до рассмотрения в суде материалов о возможной замене условного срока на реальный. А дальше уже решение будет принимать суд», - заключил он.

По решению Химкинского суда Навальный будет находиться под арестом до 15 февраля. Рассмотрение ходатайства ФСИН об замене политику условного наказания на реальное Симоновский суд рассмотрит 2 февраля.

У Навального есть две условные судимости по делам «Кировлеса» и «Ив Роше», на 5 лет и 3,5 года соответственно.

