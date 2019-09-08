В Москве выборы прошли без жалоб на работу избирательных участков
Выборы в Мосгордуму прошли без нарушений, как сообщил журналистам зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. По его словам, главным достижением организации выборов в этом году стало отсутствие удалений. Все кандидаты, избиратели, журналисты и члены комиссии соблюдали правила участия.
Валентин Горбунов, председатель Мосгоризбиркома, также отметил должный уровень проведения выборов. По его утверждению, в Москве не было зафиксировано ни одного замечания или жалобы на работу участков для электронного голосования, которые в этом году были открыты впервые в трех столичных округах.
8 сентября, в день города, в Москве прошли выборы депутатов в Московскую городскую думу. Список кандидатов составил 225 человек. Для избирателей с 8 утра до 20 вечера работали 3,6 тыс. избирательных участков.
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