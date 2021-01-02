В Москве сменили главу ГИБДД
Полковник полиции Алексей Диокин возглавил московское управление ГИБДД. Он назначен временно исполняющим обязанности начальника вместо полковника полиции Юрий Дроганов. Об этом информирует сайт Госавтоинспекции.
Полковник Диокин до нового назначения был являлся заместителем начальника УГИБДД ГУ МВД России по Москве.
Ранее стало известно, что Дроганова уволили с должности руководителя управления ГИБДД столицы. На этом посту он проработал чуть более двух лет - с ноября 2019 года.
Причины кадровых изменений не сообщаются, пишет Газета.ru.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,2 млн+26 301 / сут.
Умерли
58 002+447 / сут.
Выздоровели
2,6 млн+18 897 / сут.
- Москвичей предупредили о непогоде в субботу
- Еще повоюем? Названы главные «горячие точки» 2021 года
- В России за прошедшие сутки выявили более 26 301 новый случай коронавируса
- В России с 1 апреля изменят правила сдачи практической части экзамена на водительские права
- В Москве сменили главу ГИБДД
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru