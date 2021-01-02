В Москве сменили главу ГИБДД

Полковник полиции Алексей Диокин возглавил московское управление ГИБДД. Он назначен временно исполняющим обязанности начальника вместо полковника полиции Юрий Дроганов. Об этом информирует сайт Госавтоинспекции.

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Полковник Диокин до нового назначения был являлся заместителем начальника УГИБДД ГУ МВД России по Москве.

Ранее стало известно, что Дроганова уволили с должности руководителя управления ГИБДД столицы. На этом посту он проработал чуть более двух лет - с ноября 2019 года.

Причины кадровых изменений не сообщаются, пишет Газета.ru.

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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:МоскваНазначениеГИБДД
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