В Москве сменили главу ГИБДД

Полковник Диокин до нового назначения был являлся заместителем начальника УГИБДД ГУ МВД России по Москве.

Ранее стало известно, что Дроганова уволили с должности руководителя управления ГИБДД столицы. На этом посту он проработал чуть более двух лет - с ноября 2019 года.

Причины кадровых изменений не сообщаются, пишет Газета.ru.

