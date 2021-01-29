В центре Москвы 31 января ограничат движение пешеходов из-за призывов на незаконную акцию

По данным МВД, станции будут перекрыты из-за "участившихся призывов граждан" к участию в несанкционированных митингах, которые появляются в соцсетях и СМИ. С 8 утра 31 января 2021 года для пассажиров будут закрыты станции метрополитена Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка и Китай-город.

Также в сообщении указано, что в центре Москвы будет ограничено движение пешеходов. По информации столичного МВД, ограничения будут сняты лишь "особым распоряжением" правоохранительных органов. В полиции также предупредили об ответственности за призывы и участие в несогласованных акциях протеста.

