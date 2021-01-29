Прокурор не одобряет. Незаконно протестующим пригрозили дать 15 лет

Действия участников несанкционированных акций 31 января могут быть квалифицированы по статье о массовых беспорядках, предупредила Генеральная прокуратура. «Если в ходе публичных мероприятий будут зафиксированы провокации и попытки насильственных действий, действия указанных лиц могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса», — заявили в Генпрокуратуре. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет, напомнило надзорное ведомство накануне выходных, в которые сторонники Алексея Навального планируют провести несанкционированные митинги в его поддержку. Одновременно Роскомнадзору выдвинуто требование заблокировать доступ к сайтам, на которых содержатся призывы к проведению не согласованных с властями митингов.

С предостережениями в адрес потенциальных участников акций протеста обратился и глава общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена. Он призвал их воздержаться от действий, которые в дальнейшем могут покалечить их жизнь. «В нашей стране никому не запрещается отстаивать свои политические взгляды, в том числе, участвуя в митингах, манифестациях и других акциях протеста. Однако в России, как и в большинстве других стран, существует установленный порядок предварительного согласования этих акций. И этот порядок необходимо соблюдать», - заявил Кучерена «Интерфаксу». А вот попытки «вступить в физическое противоборство с сотрудниками полиции» чреваты уголовной ответственностью.

«А когда уголовное дело возбуждено, прекратить его очень трудно, несмотря на самое слезное раскаяние привлеченного к ответственности», - указал адвокат.

Его слова подтверждает работа столичных судов по итогам акции протеста в минувшую субботу, которая также не была согласована с властями (отказы, напомним, объясняются мерами по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в числе которых – запрет на проведение массовых мероприятий). За неделю в суды поступило 1608 дел об административных правонарушениях. 41 дело возбудили по статье за неповиновение требованиям полицейских, остальные – за нарушение порядка проведения массового мероприятия. В первой категории суд уже рассмотрел 25 дел: 23 участникам акций назначили административный арест, двух оштрафовали. Во второй успели рассмотреть только треть, результат - 131 арест и 352 штрафа. И не приходится сомневаться в том, что решения по остальным делам будут иметь тот же уклон: число оправдательных приговоров в России традиционно не превышает одного процента.

А напоминание Генпрокуратуры про статью о массовых беспорядках лишь подтверждает, что миндальничать с митингующими никто не собирается.

