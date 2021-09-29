В Московской полиции опровергли блокирование приемной депутата КПРФ

Московская полиция заявила, что пришла в приемную первого вице-спикера Госдумы Мельникова, потому что там пытался скрыться от административной ответственности гражданин Биджев. При этом силовики не блокировали здание и не входили внутрь, сообщают РИА Новости.

Отмечается, что на данный момент на гражданина Биджева составлен протокол о нарушении порядка проведения массовой акции.

Сообщается также, что публичные заявления представителей партии расцениваются как попытка придать политический окрас законным действиям сотрудников.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что коммунисты примут «все необходимые меры» в связи с блокированием сотрудниками полиции в Москве общественной приёмной первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова.

Политик отметил, что считает действия стражей порядка «уголовным преступлением».

