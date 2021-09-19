В Мосгоризбиркоме заявили об отсутствии нарушений на выборах в Москве

В столице не выявлено значимых нарушений на выборах в Госдуму РФ., заявил журналистам сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов в воскресенье, 19 сентября.

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«Каких-то значимых нарушений, которые могли бы влиять на достоверность результатов, не фиксируем. Все идет в штатном режиме», - подчеркнул Юрий Ермолов.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве более 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Проголосовать онлайн можно в любое время до 20:00 19 сентября.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НарушенияВыборыМоскваМосгоризбирком
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