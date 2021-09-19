В Мосгоризбиркоме заявили об отсутствии нарушений на выборах в Москве
В столице не выявлено значимых нарушений на выборах в Госдуму РФ., заявил журналистам сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов в воскресенье, 19 сентября.
«Каких-то значимых нарушений, которые могли бы влиять на достоверность результатов, не фиксируем. Все идет в штатном режиме», - подчеркнул Юрий Ермолов.
Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве более 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Проголосовать онлайн можно в любое время до 20:00 19 сентября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+0 / сут.
Умерли
197 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+0 / сут.
- В Мосгоризбиркоме заявили об отсутствии нарушений на выборах в Москве
- Удобство «отложенного решения» на ДЭГ оценили 214 тысяч москвичей - Венедиктов
- Москва и Париж создадут рабочую группу по спору о шампанском
- Вирус RSV заражает детей по всему миру
- Российские пенсионеры получат новые выплаты
- Эксперт рассказал, когда ожидается спад заболеваемости коронавирусом
- Захарова впервые сыграла в баскетбол ради благотворительности
- Пушков: Франция «прозрела» в отношении США
- Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился у побережья Флориды
- Собянин: Десять станций московского метро планируют открыть осенью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru