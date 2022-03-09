В Молдавии заявили об отсутствии планов вступать в НАТО
Молдавия не стремится вступить в НАТО, однако хочет стать членом Евросоюза. Об этом заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица в интервью Euronews.
Молдавский премьер подчеркнула, что принцип нейтральности прописан в конституции страны, пишет Ura.ru.
«Мы будем добиваться вхождения в Евросоюз. Но добиваться членства в НАТО не планируем», — заявила Гаврилица.
Ранее президент Молдавии Майя Санду подала заявку на вступление страны в ЕС, напоминает «Свободная пресса». При этом, как отмечают эксперты, республика не соответствует критериям государства-кандидата на вступление в союз.
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