В Молдавии заявили об отсутствии планов вступать в НАТО

Молдавия не стремится вступить в НАТО, однако хочет стать членом Евросоюза. Об этом заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица в интервью Euronews.

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Молдавский премьер подчеркнула, что принцип нейтральности прописан в конституции страны, пишет Ura.ru.

«Мы будем добиваться вхождения в Евросоюз. Но добиваться членства в НАТО не планируем», — заявила Гаврилица.

Ранее президент Молдавии Майя Санду подала заявку на вступление страны в ЕС, напоминает «Свободная пресса». При этом, как отмечают эксперты, республика не соответствует критериям государства-кандидата на вступление в союз.


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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
ТЕГИ:ЕвросоюзНАТОМолдавия
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