Шор объявил, что станет координатором нового политического блока в Молдавии
Лидер запрещенной в Молдавии оппозиционной партии «Шор» Илан Шор в эфире телеканала «Россия 24" заявил, что в республике появится новый политический блок «Шанс. Обязанности. Реализация» (ШОР).
По его словам, у политорганизации не будет председателя, а он займёт пост координатора, так как в настоящее время «важна координация действий и принятия решений».
Политик также отметил, что рассчитывает на вступление в новый блок около 10 партий, с которыми уже ведутся переговоры.
«Сегодня, по нашей оценке, нас поддерживают более половины граждан Республики Молдова, мы уверены в том, что мы победим», - заключил он.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в своих соцсетях заявила, что судьи Апелляционной палаты приняли решение отправить за решётку лидера молдавской оппозиционной партии «Шор» Илана Шора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru