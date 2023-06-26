Шор объявил, что станет координатором нового политического блока в Молдавии

По его словам, у политорганизации не будет председателя, а он займёт пост координатора, так как в настоящее время «важна координация действий и принятия решений».

Политик также отметил, что рассчитывает на вступление в новый блок около 10 партий, с которыми уже ведутся переговоры.

«Сегодня, по нашей оценке, нас поддерживают более половины граждан Республики Молдова, мы уверены в том, что мы победим», - заключил он.

Ранее президент Молдавии Майя Санду в своих соцсетях заявила, что судьи Апелляционной палаты приняли решение отправить за решётку лидера молдавской оппозиционной партии «Шор» Илана Шора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

