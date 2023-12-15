В Молдавии заявили о намерении вступить в Евросоюз к 2030 году

Политик заявил, что такую цель поставила молдавский лидер Майя Санду, эти же временные рамки обозначили главы стран ЕС.

Министр отметил, что на первом этапе переговоров законодательство страны проверят на предмет соответствия стандартам Евросоюза. Также Попеску подчеркнул важность поддержки со стороны рядовых граждан проевропейского вектора развития.

Ранее Санду заявила, что власти Молдавии хотят урегулировать ситуацию в Приднестровье до вступления республики в Евросоюз. Об этом пишет Telegram-канал «Радииоточка НСН».

