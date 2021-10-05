В Молдавии задержан генпрокурор страны
Генпрокурор Молдавии Александр Стояногло задержан на 72 часа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прокурора Виктора Фуртунэ, который ведет дело, возбужденное против Стоянгло.
По словам Фуртунэ, перед задержанием в кабинете генпрокурора был проведен обыск. Стоянгло подозревают в преступлениях, описанных в четырех статьях УК Молдавии. Это злоупотребление служебным положением, превышение полномочий, коррупция и ложные показания.
Отмечается, что Стояногло всё время следственных действий будет находиться в изоляторе Национального инспектората полиции. Затем прокуратура намерена обратиться в суд и ходатайствовать о дальнейшей мере пресечения.
Возможный срок заключения, который грозит Стоянгло, прокурор не назвал.
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