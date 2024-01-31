В Молдавии усомнились, что на выборах президента победит пророссийский кандидат

«Батрынча заявил о том, что трудно объявить кандидата, который одновременно представлял бы партии, которые на самом деле пророссийские, и которые в то же время были бы нейтральны. Но кандидат может быть либо проевропейский, либо пророссийский. Партия социалистов идет с партией Ивана Чебана ("Национальное альтернативное движение"), тут уже понятно действие этой партии. Это будет партия, которая полностью поддерживает ориентацию социалистов на Россию. Думаю, что в этом смысле партия должна будет очень сильно поработать для того, чтобы иметь такого кандидата, чтобы заставить электорат выбирать его. Согласно положению, за проевропейского кандидата будут голосовать и представители диаспор. Они обеспечили значительный отрыв (президента Молдавии Майи - ред. НСН) Санду от предыдущего кандидата на президентских выборах», - сказал Барбарошие.

Он также отметил, что если оппозиция выдвинет единым кандидатом Игоря Додона, то шансы перед действующим президентом Майей Санду у него небольшие.

«Было несколько опросов. Шансы Додона примерно 15-19% против 25-30% у Майи Санду, остальные воздержались от голосования», - резюмировал собеседник НСН.

Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз.

Полномочия Санду истекают 24 декабря 2024 года. Как сообщила журналистам председатель парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету (депутат правящей Партии действия и солидарности) Олеся Стамате, очередные президентские выборы пройдут в середине или конце октября 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

