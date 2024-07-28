До этого парламентская ассамблея Совета Европы уже приняла резолюцию о признании «голодомора» 1932-1933 годов «геноцидом украинского народа». При этом в России не признают данное понятие и массовый голод 30-х годов на Украине как целенаправленный геноцид.

Ранее вице-спикер парламента Молдавии от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча заявил, что власти страны сближаются с НАТО вопреки воле народа, передает RT.