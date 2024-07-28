В Молдавии предложили признать геноцидом голод 1946‑1947 годов
Депутаты Молдавии рассматривают возможность признания геноцидом голод 1946-1947 годов. Об этом в эфире телеканала TVR Moldova заявил спикер парламента республики Игорь Гросу.
По его словам, политики планируют сделать это по примеру «голодомора» на Украине. По разным оценкам, в результате послевоенного голода в 1946-1947 годы в Молдавии умерли от 70 до 200 тысяч человек.
До этого парламентская ассамблея Совета Европы уже приняла резолюцию о признании «голодомора» 1932-1933 годов «геноцидом украинского народа». При этом в России не признают данное понятие и массовый голод 30-х годов на Украине как целенаправленный геноцид.
Ранее вице-спикер парламента Молдавии от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча заявил, что власти страны сближаются с НАТО вопреки воле народа, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru