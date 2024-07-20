Экс-премьер Кику: Молдавия превратилась в хаб для военных самолетов

Он напомнил, что в Сети были опубликованы снимки приземлившихся на территории страны транспортных и военных самолетов. К тому же политик попросил не втягивать Молдавию в «опасные игры», призвав к миру и к завершению конфликта между «Западом и Востоком».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в подталкивании Молдавии к «украинскому сценарию», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».