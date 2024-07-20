Экс-премьер Кику: Молдавия превратилась в хаб для военных самолетов
Молдавия стала логистическим хабом для военных самолетов, которые вряд ли перевозят только гуманитарные грузы. Об этом сообщает молдавский телеканала Rlive со ссылкой на бывшего премьер-министра страны, лидера Партии развития и объединения Молдавии Иона Кику.
Он напомнил, что в Сети были опубликованы снимки приземлившихся на территории страны транспортных и военных самолетов. К тому же политик попросил не втягивать Молдавию в «опасные игры», призвав к миру и к завершению конфликта между «Западом и Востоком».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в подталкивании Молдавии к «украинскому сценарию», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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